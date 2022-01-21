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"القرآن والسنة" تكرم العاملين المتميزين في مراكزها

21 يناير 2022 . الساعة 09:55 بتوقيت القدس
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غزة - نضال أبو مسامح

 

نظمت دار القرآن الكريم والسنة في قطاع غزة، أمس، حفل تكريم العاملين المتميزين في مراكزها لعام 2021.

جاء ذلك، في حفل نظمته دار القرآن في قاعة "قصر الريان"، غربي مدينة غزة، بحضور شخصيات دينية ومجتمعية.

وقال رئيس مجلس إدارة الدار عبد الرحمن الجمل، في كلمة خلال الحفل: إن الدار تحتفي بثلة رائعة من العاملين الذين بذلوا كل جهدهم لخدمة حفظة القرآن.

وأضاف الجمل أن النهضة القرآنية نعمة عظيمة ومنة جليلة للعاملين في المسيرة الدينية وخدمة القرآن والسنة، مثنيًا على جهود العاملين في الدار لما بذلوه في العام المنصرم. 

و"دار القرآن الكريم والسنة"، تأسست عام 1992، بهدف تحفيظ القرآن الكريم، وتدريس أحكام التلاوة والتجويد والحديث الشريف.

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#تكريم #دار القرآن الكريم والسنة

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