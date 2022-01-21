اتحاد موظفي "أونروا" يطالب بتثبيت معلمي المياومة

غزة - محمد الصفدي

طالب اتحاد موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في قطاع غزة، بتثبيت معلمي المياومة، وإنصافهم أسوة بزملائهم المثبتين.

وقال أمين سر الاتحاد محمد شويدح، لصحيفة "فلسطين"، إن المفوض العام لوكالة "أونروا" فيليب لازاريني أوعز لمديري العمليات في مناطق الأقاليم الخمس بالعمل على تثبيت معلمي اليومي بنسبة 7.5% من إجمالي معلمي المياومة.

وأضاف أن الاتحاد تلقى وعودًا بتثبيت المعلمين، لكن دون أي خطوات عملية على أرض الواقع، مشيرًا إلى أنه في اجتماعات دورية ودائمة مع إدارة "أونروا" للوصول إلى آليات للحل.

وشدد على أنه "إذا استمر الوكالة في التنكر إلى الاتفاقيات الموقعة معها، ولم نصل إلى حل ستكون جميع الخيارات مفتوحة أمام الاتحاد".

ولفت شويدح إلى أن معلمي المياومة يعانون التنقل بين المدارس، وعدم وجود أمان وظيفي، ما يضر بالعملية التعليمية كثيرًا.

وقرَّرت "أونروا" مع تفشي فيروس كورونا"، إيقاف عقود معلومي المياومة ما عدا معلمي المواد الأساسيّة الخمس: (المرحلة الأساسيّة، اللغة العربيّة، الرياضيات، اللغة الإنجليزيّة، العلوم).