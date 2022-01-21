فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

محاكمة نتنياهو تكشف زيف الديمقراطية الإسرائيلية

النقب في مواجهة الاقتلاع

الاحتلال يعتقل شابًا شمال رام الله

رغم البرد وعراقيل الاحتلال.. الآلاف يحيون "الفجر العظيم" في الأقصى

أسعار صرف العملات اليوم 21 يناير مقابل الشيكل

أسعار الخضروات واللحوم والدجاج اليوم 21 يناير بغزة

الأرصاد: أجواء صافية وشديدة البرودة اليوم

​​​​​​​عائلة الطفل محمد الشنطي تعلن وفاته بعد صراعه مع المرض

"محامون من أجل العدالة" تندد بقرار محكمة السلطة بحق الصحفي "ظاهر"

الأسير حسام الرزة مضرب عن الطعام لليوم الثاني رفضًا لاعتقاله الإداري

الأسرى الإداريون يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال لليوم الـ21

21 يناير 2022 . الساعة 09:19 بتوقيت القدس
...

 

يواصل الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال لليوم الـ21 على التوالي، في إطار مواجهتهم لسياسة الاعتقال الإداري الممنهجة، تحت شعار "قرارنا حرية".

وأعلن نحو ٥٠٠ أسير إداري عن خطواتهم الاحتجاجية في الأول من يناير الجاري، والتي تتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية وغير المسبوقة لكل إجراءات قضاء الاحتلال المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).

وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأن الأسرى الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقًا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.

المصدر / فلسطين أون لاين
تلجرام
#سجون الاحتلال #مقاطعة #محاكم الاحتلال #اعتقال إداري #الأسرى الإداريون

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة