فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

محاكمة نتنياهو تكشف زيف الديمقراطية الإسرائيلية

النقب في مواجهة الاقتلاع

الاحتلال يعتقل شابًا شمال رام الله

رغم البرد وعراقيل الاحتلال.. الآلاف يحيون "الفجر العظيم" في الأقصى

أسعار صرف العملات اليوم 21 يناير مقابل الشيكل

أسعار الخضروات واللحوم والدجاج اليوم 21 يناير بغزة

الأرصاد: أجواء صافية وشديدة البرودة اليوم

​​​​​​​عائلة الطفل محمد الشنطي تعلن وفاته بعد صراعه مع المرض

"محامون من أجل العدالة" تندد بقرار محكمة السلطة بحق الصحفي "ظاهر"

الأسير حسام الرزة مضرب عن الطعام لليوم الثاني رفضًا لاعتقاله الإداري

بالصور رغم البرد وعراقيل الاحتلال.. الآلاف يحيون "الفجر العظيم" في الأقصى

21 يناير 2022 . الساعة 08:48 بتوقيت القدس
...

أدى آلاف المواطنين الفلسطينيين، صلاة فجر اليوم الجمعة 21 يناير، في المسجد الأقصى المبارك، وسط أجواء إيمانية عامرة.

وتوافد المصلون من الضفة الغربية والقدس والداخل الفلسطيني المحتل عام 1948 إلى المسجد الأقصى للصلاة فيه، ضمن فعاليات "الفجر العظيم"، رغم الأجواء الباردة.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال شددت إجراءاتها ضد القادمين للأقصى وعرقلت حركتهم.

وتشهد مدن وبلدات الضفة الغربية والداخل الفلسطيني المحتل شد رحال الفلسطينيين إلى باحات الأقصى، ضمن حملات تنطلق تحت "نداء الفجر العظيم".

ويأتي "نداء الفجر العظيم" تأكيدا على الترابط الروحي بين الفلسطينيين والمسجد الأقصى، ولإيصال رسالة للاحتلال برفض مخططات التهويد والضم (السلب والنهب).

photo_٢٠٢٢-٠١-٢١_٠٨-٠٣-٠١.jpg
photo_٢٠٢٢-٠١-٢١_٠٨-٠٣-٠٢ (2).jpg
photo_٢٠٢٢-٠١-٢١_٠٧-٥٩-٣٣.jpg
photo_٢٠٢٢-٠١-٢١_٠٨-٠٠-٠٩.jpg
 

 

المصدر / فلسطين أون لاين
تلجرام
#المسجد الأقصى #الاحتلال #الفجر العظيم

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة