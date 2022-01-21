رغم البرد وعراقيل الاحتلال.. الآلاف يحيون "الفجر العظيم" في الأقصى

أدى آلاف المواطنين الفلسطينيين، صلاة فجر اليوم الجمعة 21 يناير، في المسجد الأقصى المبارك، وسط أجواء إيمانية عامرة.

وتوافد المصلون من الضفة الغربية والقدس والداخل الفلسطيني المحتل عام 1948 إلى المسجد الأقصى للصلاة فيه، ضمن فعاليات "الفجر العظيم"، رغم الأجواء الباردة.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال شددت إجراءاتها ضد القادمين للأقصى وعرقلت حركتهم.

وتشهد مدن وبلدات الضفة الغربية والداخل الفلسطيني المحتل شد رحال الفلسطينيين إلى باحات الأقصى، ضمن حملات تنطلق تحت "نداء الفجر العظيم".

ويأتي "نداء الفجر العظيم" تأكيدا على الترابط الروحي بين الفلسطينيين والمسجد الأقصى، ولإيصال رسالة للاحتلال برفض مخططات التهويد والضم (السلب والنهب).











المصدر / فلسطين أون لاين