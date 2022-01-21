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أسعار الخضروات واللحوم والدجاج اليوم 21 يناير بغزة
21 يناير 2022 . الساعة 08:24 بتوقيت القدس
جاءت أسعار الخضروات والدجاج واللحوم في قطاع غزة اليوم الجمعة 21 يناير، على النحو الآتي:
المصدر / فلسطين أون لاين
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#أسعار
#الخضروات
#الدجاج
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