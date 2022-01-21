الأرصاد: أجواء صافية وشديدة البرودة اليوم

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الجمعة صافيا بوجه عام ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو شديد البرودة خاصة فوق المناطق الجبلية، حيث تبقى درجات الحرارة أقل من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية.

ويتوقع تشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر، وتكون الرياح شمالية شرقية الى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة يكون الجو شديد البرودة، الرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

كما يكون الجو يوم غد السبت صافيا الى غائم جزئي ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا نهارا الى شديد البرودة ليلا خاصة فوق المناطق الجبلية، حيث تبقى درجات الحرارة اقل من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، الرياح جنوبية غربية الى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتنبأت الأرصاد أن يكون الجو يوم الأحد المقبل صافياً الى غائم جزئي ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، واعتبارا من ساعات الظهيرة تتأثر البلاد بمنخفض جوي لذا تنشط سرعة الرياح تدريجيا وتسقط في ساعات المساء زخات متفرقة من الأمطار فوق المناطق الشمالية تمتد تدريجيا خلال ساعات الليل الى بقية المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد أحيانا الرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

والإثنين يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي لذا يكون الجو غائما ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية الجو شديد البرودة خاصة فوق المرتفعات الجبلية، وتسقط بمشيئة الله زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد احيانا الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر متوسط ارتفاع اموج الى مائج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر تشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر أيام الجمعة والسبت والأحد.

المصدر / فلسطين أون لاين