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الأسير حسام الرزة مضرب عن الطعام لليوم الثاني رفضًا لاعتقاله الإداري

20 يناير 2022 . الساعة 22:06 بتوقيت القدس
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الاسير حسام الرزة.jpg

أفاد مركز حنظلة للأسرى والمحررين، مساء اليوم الخميس، بأنّ "الأسير القيادي في الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين حسام الرزة من مدينة نابلس مضرب عن الطعام لليوم الثاني على التوالي، وذلك رفضًا لاعتقاله الإداري وهو يقبع حاليًا في سجن مجدو".

يوم أمس، حوّلت سلطات الاحتلال القيادي الرزة البالغ من العمر (67 عامًا) من مدينة نابلس للاعتقال الإداري لمدة ستة أشهر.

والأحد الماضي، اعتقلت قوات الاحتلال القيادي الرزة، بعد مداهمة منزله في حي المخفية بمدينة نابلس بالضفة المحتلة.

وفي 25 يونيو 2021، أفرجت سلطات الاحتلال عن القيادي الرزة، وذلك بعد اعتقال دام 10 شهور قضاها في الاعتقال الإداري، حيث دخل بدر الرزة وهو نجل القيادي حسام الإضراب إسنادًا لأبيه في هذه المعركة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الأسرى #سجون الاحتلال #الأسير #الإضراب عن الطعام

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