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بالصور هذا ما فعله اصطدام دراجة نارية بشاحنة مواد متفجرة في غانا

20 يناير 2022 . الساعة 21:43 بتوقيت القدس
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أعلنت شرطة غانا، الخميس، سقوط عدد من القتلى والمصابين إثر اصطدام شاحنة تحمل مواد متفجرة بدراجة نارية قرب بلدة بوجوسو، غربي البلاد

وقالت الشرطة، في بيان، إن سيارة "تحمل متفجرات تستخدم في التعدين اصطدمت بدراجة نارية وانفجرت، ما تسبب في سقوط عدد غير معروف من القتلى وإصابة العشرات".

ولم تعلن الشرطة أية تفاصيل حول حصيلة الضحايا.

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي تحول عدد من المنازل إلى قطع خشبية وتسبب الانفجار في تشكل حفرة ضخمة في الأرض.

و كانت السيارة تحمل متفجرات منجمية من تاركوا إلى مناجم شيرانو للذهب في المنطقة الغربية.

من جهته، قال الرئيس نانا أدو دانكوا أكوفو أدو، إن الانفجار أسفر عن "خسائر في الأرواح" دون أن تقديم مزيد من التفاصيل، مشيرًا إلى أن الشرطة تواجدت في الموقع جنبًا إلى جنب مع خدمات الإطفاء والإسعاف.

وكتب أكوفو-أدو على تويتر: "إنه حادث مؤسف ومأساوي حقًا. أتقدم نيابة عن الحكومة بأحر التعازي لأسر القتلى وأتمنى للمصابين الشفاء العاجل".

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المصدر / الأناضول
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