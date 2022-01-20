(4) مشروبات صحية تنظف الكبد طبيعيًّا

الكبد من أهم أعضاء الجسم، لأنه مسؤول عن مجموعة واسعة من الوظائف، منها التخلص من السموم وتنظيم المغذيات وتنشيط الإنزيمات ويفرز العصارة الصفراء، التي تساعد على تعزيز الهضم والتمثيل الغذائي، ولهذا هو السبب في أن العناية المناسبة بالكبد مهمة جدًّا للحفاظ على صحتنا العامة، حسب ما نشره موقع "إندي تيفي فود".

وينصح استشاري التغذية روبالي داتا ببعض المشروبات الصحية التي تساعد على التخلص من السموم، ما يسهم في تعزيز عملية تطهير الجسم بسهولة، ما يدعم صحة الكبد.

مشروب القهوة أحد أكثر المشروبات شعبية في جميع أنحاء العالم، وتشرح العديد من الدراسات أن تناول القهوة بالجرعات الصحيحة يمكن أن يساعد على تعزيز صحة الكبد.

ويوضح داتا أن نتائج إحدى الدراسات التجريبية أظهرت أن تناول القهوة بكميات معتدلة يساعد في الواقع على الحفاظ على الكبد خاليًا من الأمراض.

ويبين أن تناول القهوة يقلل من ترسب الدهون في الكبد مع زيادة قدرة مضادات الأكسدة من طريق زيادة إنتاج الغلوتاثيون، وهو أحد مضادات الأكسدة القوية.

ويشير داتا إلى أن الشاي الأخضر والتمارين الرياضية يساعدان على تعزيز صحة الكبد، إذ توصلت دراسة، أُجريت على جرذان المختبر، إلى أن تناول مستخلص الشاي الأخضر أدى إلى التخلص من العناصر الغذائية المُصنعة بشكل مختلف، كما أن الجسم تعامل مع الطعام بشكل أفضل.

كما تحدث عن شاي الكركم، الغني بمضادات الالتهاب التي تدعم عملية التخلص من السموم من طريق زيادة إنتاج الإنزيمات، ويساعد أيضًا على تعزيز الدورة الدموية في الجسم، ما يعزز صحة الكبد بشكل أكبر، تبعًا لإفادة "داتا".

ويوضح أن من الخيارات الشمندر (البنجر) الذي يحتوي على مستويات عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية، مثل حمض الفوليك والبكتين والبيتالين والبيتين، كما يتميز بتوفيره كمية كافية من الألياف والمنغنيز والبوتاسيوم وفيتامينات (A وC).

ويقول داتا: "تساعد هذه العناصر الغذائية التي يوفرها الشمندر بشكل أكبر على تحسين تدفق العصارة الصفراء، ما يساعد على إزالة النفايات السامة من أجسامنا".

المصدر / فلسطين أون لاين