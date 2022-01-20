مليونا سائح زاروا جامع "السليمية" بتركيا العام الماضي

استقبل جامع "السليمية" بولاية أدرنة التركية المدرج على لائحة التراث العالمي لمنظمة "يونسكو"، قرابة مليوني زائر خلال العام الماضي.

وفي تصريح للأناضول الخميس، قال مفتي أدرنة (شمال غرب)، علاء الدين بوزكورت، إن الجامع يواصل استقطاب الزوار المحليين والأجانب.

وأوضح أن المسجد مفتوح للعبادات والزيارات وسط اتخاذ كافة التدابير اللازمة للوقاية من فيروس كورونا.

وقال: "على الرغم من تفشي الوباء خلال العام الماضي، زار الجامع ما يقرب من 2 مليون شخص".

ويعد جامع السليمية القريب من الحدود اليونانية تحفة معمارية للمهندس العثماني المعمار سنان باشا، حيث أشرف على بنائه بين عامي 1569- 1575 وقد بلغ من العمر 80 عاما، ليلخص فيها خبرة السنين الماضية في فن العمارة والهندسة.

ويتربع الجامع على رأس تلة مساحتها 2475 متر مربع، يشرف من خلالها على كافة أنحاء مدينة أدرنة القريبة من الحدود اليونانية، وبناه المعمار سنان بطلب من السلطان سليم الثاني.

ومن أهم مزايا الجامع موقعه الذي يشاهد من كافة أنحاء المدينة، والمآذن الأربعة التي تحيط به، وتزينه بالرخام والخشب والصدف الذي يلفت الأنظار.

وأدرجت منظمة الأمم المتحدة للثقافة والعلوم والفنون "يونسكو" الجامع على قائمة التراث الثقافي عام 2011، وكان أول مسجد يتم إدراجه في القائمة المذكورة. وقد اكتسب شهرة عالمية أكبر بعد ذلك ليصبح محط أنظار الجميع بخصائصه المعمارية الفريدة.



































المصدر / الأناضول