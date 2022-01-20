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الاحتلال يخطر بهدم منزل أسيرين شقيقين في السيلة الحارثية

20 يناير 2022 . الساعة 18:21 بتوقيت القدس
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 أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، بهدم منزل عائلة الأسيرين الشقيقين غيث وعمر أحمد ياسين جرادات، في بلدة السيلة الحارثية غرب جنين.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الشقيقين غيث وعمر في العشرين من شهر كانون أول الماضي.

وفي 19 ديسمبر 2021 ، اقتحم العشرات من جنود الاحتلال وضباط مخابرات الاحتلال منزل المواطن أحمد ياسين جرادات في السيلة الحارثية، واعتقلت عمر وغيث.

وتتهم سلطات الاحتلال الشقيقين عمر وغيث تنفيذ عملية إطلاق النار قرب مستوطنة "حومش" المخلاة منتصف ديسمبر الماضي، والتي أسفرت عن مقتل مستوطن وإصابة آخرين.

المصدر / فلسطين أون لاين
تلجرام
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