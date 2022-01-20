الاحتلال يقدم لوائح اتهام بحق 17 شابا من النقب

قدمت نيابة الاحتلال الإسرائيلي العامة في مدينة بئر السبع داخل الأراضي المحتلة عام 1948، أربع لوائح اتهام ضد 17 شابا من منطقة النقب، بينهم 3 قاصرين.

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت الشبان على خلفية المواجهات التي اندلعت في قرية سعوة الأطرش الاسبوع الماضي، إثر تجريف الاحتلال أراضي القرية تمهيدا للاستيلاء عليها من قبل ما يسمى بـ"الصندوق الدائم لإسرائيل".

وتستمر احتجاجات الأهالي داخل الأراضي المحتلة، إذ يتظاهرون يوميا أمام محكمة الاحتلال الاسرائيلي للمطالبة بالإفراج عن كافة المعتقلين الذين وصل عددهم إلى 150 معتقلا، بينهم نساء وقاصرون.

وتستمر المداولات في محاكم الاحتلال الاسرائيلي بملفات نحو 50 منهم حتى الآن، عقب تصديهم لتجريف أراضيهم في النقب بهدف الاستيلاء عليها.

المصدر / فلسطين أون لاين