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العمصي يُحذر من فتح الاحتلال للسدود شرق وشمال قطاع غزّة

20 يناير 2022 . الساعة 14:18 بتوقيت القدس
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سامي العمصي  رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في قطاع غزّة (أرشيف)

حذّر رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في قطاع غزّة، سامي العمصي، اليوم الخميس، من فتح الاحتلال "الإسرائيلي" للسدود شرق وشمال غزّة، مرجحاً أن يتسبب ذلك في غرق "700 دونم زراعي".

وقال في بيانٍ صحفي: "مع بداية كل عام يتكبد المزارعون خسائر كبيرة نتيجة فتح الاحتلال لعبّارات مياه الأمطار شرق مدينة غزّة وبيت حانون، وتصل الخسائر السنوية لنحو مليون ونصف مليون دولار، وتغمر مياه الأمطار 600 دونم شرق غزة، و100 دونم شرق بيت حانون".

وأوضح أنّ "هذه الجريمة التي يرتكبها الاحتلال كل عام، التي تؤدي إلى غرق وإتلاف محاصيل المزارعين"، مُطالبًا المؤسسات الحقوقية التدخل العاجل ووقف هذا المسلسل المتكرر من الانتهاك "الإسرائيلي"، خاصةً مع دخول فصل الشتاء والتخوف من إعادة فتح العبّارات.

ودعا إلى ضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر، مُناشدًا الجهات المختصة بمساندة المزارعين من خلال إقامة سواتر ترابية لمحاولة تقليل الخسائر الناتجة عن فتح العبارات والسدود.

المصدر / فلسطين أون لاين
تلجرام
#خسائر المزارعين #الاحتلال يفتح السدود #إغراق الأراضي الزراعية

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