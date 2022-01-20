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الاحتلال يقرر الإفراج عن معتقلي "منزل صالحية" بشرط الإبعاد

20 يناير 2022 . الساعة 13:27 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

قررت (محكمة) الاحتلال المركزية في القدس، اليوم الخميس، تثبيت قرار الإفراج عن معتقلي منزل عائلة صالحية في حي الشيخ جراح، شرق القدس المحتلة.

وأفاد محامي عائلة صالحية أنور بشير، بأن محكمة الاحتلال رفضت طلب سلطات الاحتلال تمديد اعتقال كل من: أمير وعادل ومحمود صالحية، وعمر عكرماوي وبلال غيث، الذين كانوا ضمن من اعتقلتهم أمس خلال هدم منزلي عائلة صالحية في الشيخ جراح، مقابل فرض غرامة 1000 شيقل على كل واحد منهم، وابعادهم عن الشيخ جراح ثلاثين يومًا، وغرامة خمسة آلاف شيقل، لكل من يخرق قرار الإبعاد.

وكانت سلطات الاحتلال هدمت، أمس، منزلين لعائلة صالحية في حي الشيخ جراح شرق القدس المحتلة، بعد أن حاصرت المنزلين، واعتدت على الشبان المتضامنين مع العائلة بالضرب واعتقلت 21، بينهم 5 متضامنيين اسرائيليين.

المصدر / فلسطين أون لاين
تلجرام
#نشطاء #مقدسيين #معتقلين #الشيخ جراح #منزل الصالحية

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