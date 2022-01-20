معروف: 7 آلاف مستفيد من الشؤون الاجتماعية ضمن المنحة القطرية

ِأعلن رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة سلامة معروف، عن تحديد الفئات الأكثر هشاشة من مستفيدي الشؤون الاجتماعية من خلال كشوفات قدمتها وزارة التنمية الاجتماعية، وتم إدراج أسماءهم في الدفعة الأخيرة من المنحة القطرية، ويقدر عددهم بـ7 آلاف من مستفيدي الشؤون، منوهًا إلى أنها المرة الأولى التي يتم فيها إدراج أسماء من مستفيدي الشؤون للمنحة القطرية.

وأضاف في تصريح لإذاعة "صوت الأقصى" المحلية، اليوم الخميس، أن قيادة العمل الحكومي تواصلت مع أكثر من طرف فيما يخص شيكات الشئون منها وفد سفراء الاتحاد الأوربي ومنسق الأمم المتحدة، وكان هناك توجيه سابق لوزارة التنمية الاجتماعية لتعزيز متضرري الشئون في البرامج المختلفة من المساعدات المقدمة من الوزارة.

وحول تطورات الحالة الجوية، بين معروف، أن لجنة متابعة العمل الحكومي تتابع عن كثب الحالة الجوية السائدة وتداعياتها وتأثيرها على بعض المواطنين، بتوزيع مساعدات عاجلة للأسر التي تم حصرها كمتضررين من المنخفض.

وأوضح أنه تم اتخاذ قراراً بتمديد الحملة الخاصة بالتخفيضات والتسهيلات المقدمة في قطاع النقل والمواصلات لرسوم الترخيص المختلفة، واعتماد إنشاء صندوق السلامة المرورية بحيث تخصص المبالغ المحصلة من المخالفات المرورية وتكون نواة إنشاء هذا الصندوق، ويتم صرف مخصصات هذا الصندوق على تأهيل وتحسين شبكات الطرق في القطاع وتطوير الحالة المرورية، وصرف حوافز للسائقين الملتزمين بالإجراءات المرورية.

كما أفاد بإعفاء المنشئات والمحال التجارية التي تضررت من العدوان الأخير على القطاع من كافة الرسوم الحكومية المستحقة، على أن تقوم وزارة المالية بتسديد الرسوم بنظام المقاصة مع الجهات الحكومية الأخرى.

وذكر أنه تم اعتماد صرف مبلغ مالي دعما للرياضة الفلسطينية، ولمنتخب فلسطين لكرة القدم للاعبين ذوي البتر، وأيضا لنادي الصداقة الذي مثل فلسطين في البطولة العربية لكرة الطائرة، مضيفًا أنه تم اعتماد صرف مبلغ مالي للنقابات الفلسطينية المهنية للمساهمة في دعم الأنشطة النقابية، بحيث يتم هذا الأمر ما بين وزارة المالية ووزارة العدل باعتبارها مرجعية لترخيص النقابات المهنية.

كذلك - يتابع معروف- تم اعتماد كشوفات للصرف من المستحقات، كشف خاص لغرض الزواج، وكشفين لغرض العلاج بقيمة تفوق النصف مليون دولار، كما أقر صرف الدفعة الثالثة من مكافئات الثانوية العامة للمعلمين، بقيمة اجمالية 2 مليون شيكل حيث بدء صرفها صباح اليوم.

ونبه إلى وجود إقرار بعض التسهيلات لتجار ومحطات الوقود من خلال زيادة فترة السماح المخصصة للسداد للالتزامات المالية لصالح الإدارة العامة للبترول، بالإضافة إلى تكليف وزارة المالية بتلبية كل الاحتياجات العاجلة التي قدمتها وزارة الصحة من أجل سرعة إتمام المستشفى الميداني الإماراتي الذي يتم تدشينه بالقرب من المستشفى الأوروبي ليكون المستشفى المخصص لمعالجة الحالات المصابة بفيروس كورونا.

وشرح أنه كان من ضمن القرارات تشكيل لجنة حكومية تضم في عضويتها العديد من الجهات الخارجية وكفاءات ومختصين أكاديميين لتقييم أداء البلديات بشكل عام، بالإضافة إلى قرار تشكيل لجنة وطنية للتعامل مع قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة برئاسة وزارة التنمية الاجتماعية.

المصدر / فلسطين أون لاين