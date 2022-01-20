"واعد": اعتقال خزيمية جريمة بحق الإنسانية يرتكبها الاحتلال

أدانت جمعية واعد للأسرى والمحررين، اليوم الخميس، إقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي على اعتقال المواطن (المُقعد) عبد القادر خزيمية من بلدة قباطية في جنين شمال الضفة الغربية.

وأوضحت في بيان صحفي، أن المواطن خزيمية هو مسن من ذوي الاحتياجات الخاصة، عادة اعتقاله بمثابة "عدوان سافر بحق الإنسانية وجريمة أخلاقية يرتكبها كيان الاحتلال أمام ناظر العالم والمؤسسات الدولية دون اكتراث بمتابعة أو محاسبة".

وطالبت "واعد" المؤسسات الدولية وعلى رأسها اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتدخل العاجل للإفراج عن المسن المقعد خزيمية وتوفير كل سبل الحماية والدعم له، خاصة في ظل برودة الطقس والأجواء التي لها تأثير مضاعف على صحة وحياة المعتقل المقعد عبد القادر خزيمية.

وختم بالقول: "العار سيبقى يلاحق هذا الكيان الاحتلالي الغاصب الذي يرتكب أبشع وسائل القمع والإرهاب بحق الأسرى والأسيرات وخاصة المرضى منهم".

المصدر / فلسطين أون لاين