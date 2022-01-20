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أسير من حيفا يدخل عامه الــ21 في سجون الاحتلال

20 يناير 2022 . الساعة 10:22 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

دخل الأسير عماد راجح مصطفى سرحان (42 عاماً) من مدينة حيفا داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1948، اليوم الخميس، عامه الــ21 على التوالي في سجون الاحتلال.

وذكر مدير نادي الأسير في جنين، منتصر سمور في حديث صحفي: أن الأسير "سرحان" من حي وادي النسناس في مدينة حيفا، اعتقل بتاريخ 20/1/2002، وخضع لتحقيق قاسٍ لأكثر من شهرين، وأصدرت محاكم الاحتلال بحقه حكماً بالسجن المؤبد مدى الحياة، إضافة إلى عشرة سنوات.

يُشار إلى أن الأسير سرحان، تعرض خلال سنوات اعتقاله إلى العديد من العقوبات كان أبرزها العزل الانفرادي، حيث عزل لمدة 4 سنوات متواصلة، بحجة أن له ملف سري وأنه يشكل خطراً على السجانين وكان يجدد له العزل كل 6 شهور عبر محكمة صورية خاصة بإشراف جهاز "الشاباك".

المصدر / فلسطين أون لاين
تلجرام
#سجون الاحتلال #الأراضي الفلسطينية المحتلة #أسير من حيفا

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