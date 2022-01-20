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لصوص الوطن

وظيفة شاغرة بمكتب ديلفري

20 يناير 2022 . الساعة 10:00 بتوقيت القدس
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 إعلان توظيف صادر عن شركة التاكسي الملكي تعلن فيه عن حاجتها موظف إداري للعمل ضمن فريق عمل ديلفري الملكي .

المهام المطلوبة 

- وضع جدول العمل لتنسيق سير العمل واختيار الموظفين المناسبين للعمل في الورديات المختلفة.

- متابعة حضور وإنصراف موظفي القسم وفقاً للجدول.

- مراجعة الأوردرات بعد تحضيرها عن طريق معدي الطلبات من حيث الجودة والدقة والكميات والصلاحية.

- تنظيم خروج الأوردرات وفقاً للتوزيع الجغرافي.

- متابعة سير العمل.

- إرسال تقاريرالعمل المتفق عليها بشكل يومي.

- تحليل الاوردرات

طريقة التسجيل 

- على من يرغب بالتسجيل للوظيفة تعبئة الطلب من خلال الضغط ( هنا )

- مقر العمل : غزة الرمال / بالقرب من  سوبر ماركت ابو الكاس

- للمزيد من التفاصيل التواصل على الرقم (+972598273155)

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