وظيفة شاغرة بمكتب ديلفري

إعلان توظيف صادر عن شركة التاكسي الملكي تعلن فيه عن حاجتها موظف إداري للعمل ضمن فريق عمل ديلفري الملكي .
المهام المطلوبة
- وضع جدول العمل لتنسيق سير العمل واختيار الموظفين المناسبين للعمل في الورديات المختلفة.
- متابعة حضور وإنصراف موظفي القسم وفقاً للجدول.
- مراجعة الأوردرات بعد تحضيرها عن طريق معدي الطلبات من حيث الجودة والدقة والكميات والصلاحية.
- تنظيم خروج الأوردرات وفقاً للتوزيع الجغرافي.
- متابعة سير العمل.
- إرسال تقاريرالعمل المتفق عليها بشكل يومي.
- تحليل الاوردرات
طريقة التسجيل
- على من يرغب بالتسجيل للوظيفة تعبئة الطلب من خلال الضغط ( هنا )
- مقر العمل : غزة الرمال / بالقرب من سوبر ماركت ابو الكاس
- للمزيد من التفاصيل التواصل على الرقم (+972598273155)