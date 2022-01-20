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الاحتلال يعتقل فلسطينيا "مُقعدا" ونجله قضاء جنين

20 يناير 2022 . الساعة 08:30 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، المواطن الفلسطيني عبدالقادر خزيمية (مُقعد من ذوي الاحتياجات الخاصة)، ونجله الشاب نبيل خزيمية، عقب اقتحام منزلهما وتفتيشه في بلدة قباطية (جنوب جنين) شمال الضفة المحتلة.

كما اعتقلت من نفس البلدة الشاب معتصم كميل، عقب مداهمة منزله، فجرا، والشاب نزار أبو شلبك من حي المطار بالقرب من مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، بمداهمة منزله فجر اليوم.

وتنفذ قوات الاحتلال الاعتقالات، خلال مداهمات ليلية لبيوت المستهدفين، وتنقلهم إلى مراكز توقيف مقامة على الأراضي المحتلة، ومن ثم إلى مراكز التحقيق أو السجون.
 
ويبلغ عدد المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي نحو 4650، وفق نادي الأسير الفلسطيني.

المصدر / فلسطين أون لاين
تلجرام
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