الاحتلال يجمد هدم مسجد التقوى بالعيسوية

قررت محكمة الصلح في القدس المحتلة، مسا الأربعاء، تجميد قرار هدم مسجد التقوى في بلدة العيسوية حتى تاريخ 14 شباط/فبراير المقبل، فيما تنظر مركزية القدس، اليوم الخميس، بطلب الشرطة مواصلة اعتقال مقدسين اعتقلوا خلال عملية هدم منزل عائلة الصالحية بالشيخ جراح.

وأصدرت سلطات الاحتلال في الأسبوع الماضي قرارا بهدم المسجد الذي لا يزال قيد الإنشاء، خلال 15 يوما من تاريخ إصدار القرار، بحجة عدم الترخيص.

ويوم 3 تشرين الثاني/يناير الجاري، تركت قوات الاحتلال إخطارا بوقف البناء في المسجد بحجة البناء دون ترخيص، “وإلا سيتم هدمه عبر قرار إداري”.

وعقب ذلك، أطلق نشطاء وفعاليات مقدسية، حملة إلكترونية لمنع هدم المسجد، عبر وسم #لن_تهدم_مساجدنا، ووسم #انقذوا_مسجد_التقوى.

إلى ذلك، مددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء، اعتقال 5 مواطنين مقدسيين بينهم 3 من عائلة صالحية التي هدمت منزلها فجرا.

وأفاد محامي عائلة صالحية، أحمد القضماني، أن سلطات الاحتلال مددت اعتقال كل من محمود وعادل وأمير الصالحية، وعمر العكرماوي، وبلال غيث.

وأشار القضماني إلى أنه ستعقد، اليوم الخميس، جلسة بالمحكمة المركزية في القدس للنظر بالاستئناف على قرار محكمة الصلح بالإفراج عن بعض المعتقلين.

واعتقلت قوات الاحتلال صباح أمس الأربعاء، 26 مواطنا من عائلة الصالحية بعد الاعتداء عليهم عقب احتجاجهم على هدم منزلهم في حي الشيخ جراح.

وحاصرت قوات الاحتلال حي الشيخ جراح وأغلقت مداخله، وكثفت من انتشارها فيه، ومنعت طواقم الإسعاف والصحافيين من الدخول، بالتزامن مع اقتحام منطقة عائلة الصالحية.

المصدر / فلسطين أون لاين