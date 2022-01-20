الطقس: أجواء باردة وتحذير من الانجماد

تعيش البلاد أجواء باردة جدا وعودة للانجماد بعد انتهاء تأثير المنخفض الجوي الذي أثر على البلاد خلال الساعات الماضية.

ويتوقع الراصد الجوي أن تستقر الأجواء من جديد، اليوم الخميس، مع فرصة محدودة لهطول زخات محلية خفيفة في بعض المناطق صباحا، وتكون السماء غائمة جزئيا نهارا مع طقس بارد في كافة المناطق.

وفي ساعات الليل يطرأ انخفاض ملموس على الحرارة وتسود أجواء شديدة البرودة، وتكون الرياح شمالية غربية.

أما في يوم الجمعة، تسود أجواء مستقرة وصحوة وباردة بشكل واضح في مختلف المناطق نهارا، وفي ساعات الليل يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة مع خطر تشكل الصقيع، وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة.

وفي يوم السبت يبقى الجو باردا إلى شديد البرودة مع جو مستقر تماما.

المصدر / فلسطين أون لاين