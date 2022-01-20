مستعربون يفشلون في اختطاف طلبة من محيط "بيرزيت"

فشلت قوة من المستعربين، التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي ليلة أمس، في اختطاف عدة شبان من محيط جامعة بيرزيت في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وقال منسق الكتلة الإسلامية في جامعة بيرزيت نادر عويضات إن قوة إسرائيلية خاصة لاحقت عدداً من شبان الكتلة كانوا في طريقهم لزيارة منزل الأسير الطالب إسماعيل البرغوثي.

وحمّل عويضات إدارة الجامعة مسؤولية سلامة الطلبة الذي احتموا بها بعد أن لاحقتهم القوة الخاصة الإسرائيلية.

وكانت قوة إسرائيلية خاصة اختطفت مطلع الشهر 5 طلاب من أمام جامعة بيرزيت، وهم إسماعيل البرغوثي، محمد الخطيب، وليد حرازنه، عبد الحافظ الشرباتي، وقسام نخلة.

المصدر / فلسطين أون لاين