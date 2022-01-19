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الاحتلال يعتقل 5 مقدسيين ومتضامنين بحي الشيخ جراح

19 يناير 2022 . الساعة 20:28 بتوقيت القدس
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الاحتلال يهدم عائلة صالحية

اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، 5 مقدسيين ومتضامنين، خلال مشاركتهم في وقفة نظمت أمام منزل رئيس بلدية الاحتلال في القدس موشيه ليون تنديدًا بهدم منزلي عائلة الصالحية في حي الشيخ جرّاح.

ونظم عشرات المقدسيين والمتضامنين، وقفة أمام مركز تحقيق "المسكوبية" الاحتلالي في القدس، للمطالبة بالإفراج عن أفراد عائلة الصالحية والمتضامنين الذين اعتقلتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، أثناء اقتحامها منزلي عائلة الصالحية في حي الشيخ جراح شرق مدينة القدس المحتلة قبل هدمهما.

المصدر / فلسطين أون لاين
تلجرام
#اعتقال #القدس المحتلة #حي الشيخ جراح #الاحتلال الإسرائيلي

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