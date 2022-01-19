فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"محسن": ما حدث في اجتماع "اللجنة المركزية" استخفاف بالحالة الوطنية كلها

بعد أن حبس نفسه.. لحظة وصول "أبو فلة" لـ10 مليون دولار

زجاجات حارقة صوب مركبات مستوطنين جنوب نابلس

"القائمة المشتركة": هدم بيت "صالحية" في "الشيخ جراح" تطهير عرقي

قرارات مهمة للجنة "العمل الحكومي" بغزة بعد جلستها الأسبوعية

"هنية": طريق الشهيد "المبحوح" في أسر الجنود لن تتركه المقاومة

الجامعة العربية تدين تهجير الاحتلال عائلات من حي الشيخ جراح بالقدس

"الدعليس" يعلن تقديم دعم مالي عاجل للشرطة بقيمة 100 ألف دولار

الأسير فادي موقدي حرٌ بعد 17 عاما ونصف من الاعتقال

حقوقي يدعو للضغط على السلطة لوقف انتهاكاتها بالضفة

"القائمة المشتركة": هدم بيت "صالحية" في "الشيخ جراح" تطهير عرقي

19 يناير 2022 . الساعة 18:07 بتوقيت القدس
...

انتقدت "القائمة المشتركة", التي تشغل 15 مقعدا في برلمان الاحتلال، سياسات حكومة الاحتلال، ووصفتها بأنها تمارس "التطهير العرقي والاقتلاع تجاه كل ما هو عربي فلسطيني".

وقالت "القائمة المشتركة"، في بيان، اليوم الأربعاء إن "قوات الاحتلال هدمت بيت عائلة صالحية (في حي الشيخ جراح)، وتركت أكثر من 22 شخصًا من أفراد العائلة دون مأوى، واعتقلت أفراد العائلة وعدداً من أهالي الحي" وتمت عملية الهدم المذكورة صباح اليوم.

وأكدت "المشتركة" في بيانها على أن "حي الشيخ جراح يقع في مدينة القدس عاصمة الدولة الفلسطينية، وكل ما ترتكبه السلطات الإسرائيلية من هدم في هذه المنطقة، هو جريمة وفقًا للقانون الدولي ومواثيق حقوق الإنسان" وفق البيان.

وهدمت قوات الاحتلال فجر اليوم الأربعاء، منزل عائلة صالحية في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، واعتقلت 26 شخصًا من أفراد العائلة ومتضامنين معهم.

وكان "صالحية" يتحصن في منزله مع عدد من أفراد أسرته وأصدقائه، ومتضامنين أجانب، منذ الإثنين الماضي، في محاولة للحيلولة دون إقدام سلطات الاحتلال على هدمه.

المصدر / فلسطين أون لاين
تلجرام
#القائمة المشتركة #الشيخ جراح #عائلة صالحية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة