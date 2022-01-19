"القائمة المشتركة": هدم بيت "صالحية" في "الشيخ جراح" تطهير عرقي

انتقدت "القائمة المشتركة", التي تشغل 15 مقعدا في برلمان الاحتلال، سياسات حكومة الاحتلال، ووصفتها بأنها تمارس "التطهير العرقي والاقتلاع تجاه كل ما هو عربي فلسطيني".

وقالت "القائمة المشتركة"، في بيان، اليوم الأربعاء إن "قوات الاحتلال هدمت بيت عائلة صالحية (في حي الشيخ جراح)، وتركت أكثر من 22 شخصًا من أفراد العائلة دون مأوى، واعتقلت أفراد العائلة وعدداً من أهالي الحي" وتمت عملية الهدم المذكورة صباح اليوم.

وأكدت "المشتركة" في بيانها على أن "حي الشيخ جراح يقع في مدينة القدس عاصمة الدولة الفلسطينية، وكل ما ترتكبه السلطات الإسرائيلية من هدم في هذه المنطقة، هو جريمة وفقًا للقانون الدولي ومواثيق حقوق الإنسان" وفق البيان.

وهدمت قوات الاحتلال فجر اليوم الأربعاء، منزل عائلة صالحية في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، واعتقلت 26 شخصًا من أفراد العائلة ومتضامنين معهم.

وكان "صالحية" يتحصن في منزله مع عدد من أفراد أسرته وأصدقائه، ومتضامنين أجانب، منذ الإثنين الماضي، في محاولة للحيلولة دون إقدام سلطات الاحتلال على هدمه.

المصدر / فلسطين أون لاين