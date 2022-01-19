الجامعة العربية تدين تهجير الاحتلال عائلات من حي الشيخ جراح بالقدس

أدانت جامعة الدول العربية اليوم (الأربعاء) بـ”أشد العبارات” تهجير السلطات الإسرائيلية عائلات فلسطينية من حي الشيخ جراح في مدينة القدس لإحلال المستوطنين مكانهم.

واعتبر الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بجامعة الدول العربية السفير الدكتور سعيد أبو علي، أن “ما يجري في مدينة القدس المحتلة، خاصة في حي الشيخ جراح، جريمة حرب وتطهير عرقي خطير في سلسلة الجرائم المتواصلة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني منذ عقود”، بحسب ما أوردت وكالة أنباء (الشرق الأوسط) المصرية.

ولفت أبو علي إلى أن ذلك يأتي في سياق “استمرار العدوان السافر والممنهج والمتصاعد الذي يستهدف الشعب الفلسطيني ووجوده وحقوقه، خاصة في مدينة القدس بشكل خطير وغير مسبوق، واستمرارا لسياسة التهجير القسري للفلسطينيين من المدينة”.

وأضاف أن “سياسة هدم منازل الفلسطينيين من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي وآخرها منزلين لعائلة صالحية في حي الشيخ جراح وتشريد 13 من أفرادها في العراء في ظل أجواء الصقيع واعتقال 27 مواطنا تحت مسميات ومبررات واهية، كلها تأتي لتحقيق نتيجة واحدة وهي تهجير الفلسطينيين من وطنهم والتضييق عليهم”.

وأشار إلى أن “أكثر من 100 من عناصر شرطة الاحتلال شاركوا في جريمة هدم منزل عائلة صالحية بطريقة وحشية ترقى إلى جريمة حرب بموجب القانون الدولي والإنساني وتكرارا لنكبة تهجير العائلة من عين كارم عام 1948”.

وطالب المسؤول العربي المجتمع الدولي والمحكمة الجنائية الدولية بـ”التحرك الفوري لوضع حد وفوري لهذا التطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني ومدينة القدس”.

وحذر من أن هناك “استهدافا مباشرا وكاملا لحي الشيخ جراح وستة أحياء أخرى في سلوان”، مشددا على “ضرورة التصدي لتلك الجرائم والترحيل القسري بصورة سريعة وحاسمة تقتضيها خطورة الجرائم المرتكبة”.

وشهد حي الشيخ جراح شرق مدينة القدس في الفترة الأخيرة توترا على خلفية محاصرة شرطة الاحتلال الإسرائيلي منزلا تقطنه عائلة فلسطينية لإخلائه.

المصدر / فلسطين أون لاين