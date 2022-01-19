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"الدعليس" يعلن تقديم دعم مالي عاجل للشرطة بقيمة 100 ألف دولار

19 يناير 2022 . الساعة 17:05 بتوقيت القدس
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جانب من احتفال الشرطة بغزة (تصوير: رمضان الأغا)

أعلن رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي في قطاع غزة عصام الدعليس تقديم دعم مالي عاجل للشرطة وإداراتها المختلفة بقيمة 100 ألف دولار، ورعاية جهود شرطة المرور والنجدة وتقديم ما يلزم من دعم لضبط الحالة المرورية.

جاء ذلك خلال حفل أقيم اليوم الأربعاء، في مدينة غزة، تحت اسم "الوفاء لشهداء الشرطة"، شارك فيك لفيف من قيادات ومسؤولي جهاز الشرطة في محافظات قطاع غزة.

وأثنى "الدعليس" خلال الحفل على أداء أجهزة الشرطة ووزارة الداخلية بشكل عام في حماية الجبهة الداخلية.

وقال "الدعليس" خلال حفل "الوفاء لشهداء الشرطة" اليوم الأربعاء: "رغم حجم التضحية والألم بفقدان خيرة الرجال من الشرطة والأجهزة الأمنية إلا أن أبطال الداخلية والشرطة صمدوا أمام كافة محاولات التركيع والخنوع والاستسلام".

وشدد على أن وزارة الداخلية بأجهزتها المختلفة أثبتت جدارتها وبسالتها في بقائها درعاً حامياً لشعبنا، رغم ما لحق بها من استهداف، ورسخت طريقها بأن الصمود عقيدة وأن القائد يخلفه ألف قائد.

وأضاف "الاحتلال ظنّ بتوجيه الضربة الجوية الأولى لوزارة الداخلية خلال عدوان 2008، أنه سيُحدث زعزعة في الجبهة الداخلية لكنه فشل في ذلك وجرّ أذيال الهزيمة".

وبين أنه تم خلال الفترة الماضية إنجاز المرحلتين الأولى والثانية من ترقيات الرتب السامية لضباط وزارة الداخلية، التي كانت متوقفة خلال سنوات سابقة، موضحاً أنه سيتم إنجاز المرحلة الثالثة قريباً؛ تقديراً لجهودهم وعطائهم في خدمة أبناء شعبنا.

المصدر / فلسطين أون لاين
تلجرام
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