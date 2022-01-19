بالأسماء.. الإعلان عن آلية السفر عبر معبر رفح الخميس

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود في وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، مساء اليوم الأربعاء، آلية السفر عبر معبر رفح البري جنوبي قطاع غزة، يوم غدٍ الخميس.

وقالت الهيئة في بيان إن السفر سيكون للحافلات الاولى والثانية والثالثة من الكشف الجديد رقم (2022/4)، بالإضافة الى الحافلة الخامسة من كشف الجوازات المصرية الجديد رقم (2022/3).

ودعت المسافرين، إلى التواجد في تمام الساعة 6 صباح غدٍ الخميس في الصالة الخارجية لمعبر رفح، مشددة على ضرورة التزامهم بموعد سفرهم وعدم التأخر عنه، وضرورة إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر.

وأشارت الوزارة إلى أن إجراء فحص (كورونا) للحافلات الأولى والثانية والثالثة من الكشف الجديد، سيكون غداً الخميس في مركز شهداء رفح الصحي، وبعدها يتم التوجه للصالة الخارجية للمعبر.

وذكرت أن مواعيد إجراء فحص (كورونا) لباقي حافلات الكشف الجديد في جميع المراكز الصحية بالمحافظات على النحو التالي:

- الخميس 1/20: فحص الحافلات (4-6).

- الأحد 1/23: فحص الحافلات (7-9).

- الإثنين 1/24: فحص الحافلة العاشرة.

كشف المسافرين الجديد رقم (2022/4) اضغط هنا

كشف الجوازات المصرية الجديد رقم (2022/3): اضغط هنا

المصدر / فلسطين أون لاين