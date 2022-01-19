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الإفراج عن المرابطة المقدسية "حلواني" شرط إبعادها عن "الأقصى"

19 يناير 2022 . الساعة 15:36 بتوقيت القدس
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المرابطة المقدسية هنادي حلواني

أفرجت سلطات الاحتلال ظهر اليوم الأربعاء عن المرابطة المقدسية هنادي حلواني، شرط إبعادها عن المسجد الأقصى لمدة أسبوع، قابل للتجديد لمدة قد تصل لستة شهور.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت المعلمة المقدسية حلواني، صباح اليوم، من أحد أبواب المسجد الأقصى.

وأفادت مصادر محلية أن شرطة الاحتلال قامت بفحص هوية حلواني عند مصلى باب الرحمة، وأثناء خروجها من المسجد الأقصى عبر باب الأسباط اعتقلتها شرطة الاحتلال واقتادتها للتحقيق في مراكزها.

يشار إلى أن حلواني قد عادت للمسجد الأقصى بعد فترة إبعاد عنه دامت ستة شهور، في منتصف شهر كانون أول/ ديسمبر الماضي 2021.

وبلغ مجموع الفترة التي استهدفت فيها سلطات الاحتلال للمرابطة حلواني، وأبعدتها فيها عن المسجد الأقصى نحو سبع سنوات ونصف، وعلى الرغم من ذلك استمرت في مسيرة رباطها.

المصدر / فلسطين أون لاين
تلجرام
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