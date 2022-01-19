"بدران": الشهيد "الهذالين" ترك بصمة وأثرًا واضحًا لدى شعبنا

هاتف عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" حسام بدران عائلة الشهيد الشيخ سليمان الهذالين، مؤكداً أنه ترك بصمة وأثرًا واضحًا لدى شعبنا الفلسطيني.

وعبر بدران في مكالمته، عن فخر "حماس" واعتزازها بوجود شخص مثل الشيخ سليمان بين أبناء شعبنا المقاومين، ناقلاً تعازي المكتب السياسي للحركة لعائلته وأهل منطقته ومحبيه وأبناء شعبنا كافة.

وقال بدران إنه رغم بلوغ الشيخ هذه السن إلا أنه أصر على مواجهة الاحتلال، مشدداً على أن طريق الشهداء هو الطريق الوحيد لتحقيق أماني شعبنا الفلسطيني بالعودة والتحرير.

وبيّن أن تعمد الاحتلال قتل الشيخ سليمان هو محاولة لوأد روح المقاومة، وإبطال مثل هذه النماذج المميزة في شعبنا الفلسطيني.

وأصيب الهذالين بالرأس والصدر والبطن والحوض بعد دهسه بمركبة تابعة لقوات الاحتلال، وأدخل إلى مستشفى الميزان بالخليل لتلقي العلاج، إلى حين استشهاده.

و"الشيخ سليمان" كما يطلق عليه الصحفيون، و”أيقونة المقاومة الشعبية” كما يسميه ناشطون، كان حاضرا في كل فعالية لرفض الاستيطان والاحتلال في الضفة الغربية، وبالأخص جنوبي الضفة وفي محيط قريته التي يزحف إليها الاستيطان.

ويسجل للشيخ سليمان حضوره الدائم في الفعاليات الشعبية مرتديا حطَّة بيضاء (غطاء الرأس) مُسدلة على كتفيه، تخفي وراءها شعرا غزاه الشيب بعد عقود من مقارعة الاحتلال، وبيده عصاه يتوكأ عليها ويلوّح بها في التظاهرات والفعاليات الشعبية، إلى جانب علم فلسطين.

وتعود جذور عائلة الهذالين البدوية إلى منطقة “عراد” جنوبي فلسطين المحتلة، وقد هجّروا إلى الضفة الغربية وانتشروا في سفوحها الشرقية، وبينها مناطق جنوب الخليل المسماة “مَسافِر يَطّا”.

وزفت حركة حماس أيقونة المقاومة الشعبية في فلسطين الشيخ “الهذالين”، وأكدت أن “دماء الهذالين لن تذهب هدرًا، وستكون وقودًا يعاظم قوة المقاومة الشعبية في ضفتنا الأبية”.

وقالت في بيان لها: “يرحل شيخ المقاومة الشعبية بعد مسيرة طويلة من الصمود في أرضه، ومواجهة الاحتلال بعكازه، وصدره العاري، في حالة وطنية سيذكرها التاريخ المقاوم بمداد من نور، وستهتدي بسيرته أجيالنا الشابة في مواجهة الاحتلال الغاشم”.

المصدر / فلسطين أون لاين