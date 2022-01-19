مطلوب فني تخدير للعمل بمستشفى في غزة

إعلان توظيف صادر عن اتحاد لجان العمل الصحي يعلن فيه عن وظيفة فني تخدير ، حيث سيتم تعيين الموظفين من قبل اتحاد لجان العمل الصحي (UHWC) وسيتم تعيينهم في مشروع جراحة الأطراف الترميمية التابعة لمنظمة أطباء بلا حدود في مستشفى العودة وفقًا للشراكة بين UHWC و MSF.

طريقة التسجيل

- تقديم طلبات التوظيف إلكترونياً عبر الرابط التالي :

forms.gle/d5DjsAzgxg2jwYUx8

- تقديم الطلبات ابتداءً من الأربعاء 19/01/2022 حتى نهاية يوم الخميس الموافق 27/01/2022.

- لمن تنطبق عليه الشروط، سيكون مطالب بإحضار الثبوتية التالية: سيرة ذاتية- صورة الهوية – شهادة جامعية في التخصص- كشف الدرجات –شهادات الخبرة – شهادة الثانوية العامة – صور شخصية (أصل وصورة لكل الأوراق).









