تعليم غزة تؤكد استمرار قرار تأخير الدوام الصباحي للمدارس

أوضحت وزارة التربية والتعليم العالي بغزة، اليوم الأربعاء، طبيعة الدوام في المدراس ورياض الأطفال في قطاع غزة، خلال الأيام القادمة.

وأكدت الوزارة استمرار تأخير الدوام الصباحي في المدارس الحكومية، والوكالة، والخاصة، ورياض الأطفال، وبدء الدوام عند الساعة 8 صباحا حتى تاريخ 3/2/2022".

وذكرت أنّ القرار جاء في ظل الأجواء الباردة السائدة حالياً، فقد تقرر الاستمرار بتأخير موعد بدء دوام المدارس الحكومية والخاصة والوكالة ورياض الأطفال، والعمل بنظام الخمس حصص الحالي حتى يوم الخميس 3 شباط/ فبراير 2022.

المصدر / فلسطين أون لاين