الاحتلال يعتقل الشيخ ناجح بكيرات قرب باب السلسلة

اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي نائب مدير عام دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس الشيخ ناجح بكيرات.

وأفادت عائلته أن شرطة الاحتلال اعتقلت بكيرات من منطقة باب السلسلة قرب المسجد الأقصى صباح اليوم الأربعاء، واقتادته لأحد مراكزها للتحقيق.

واعتقل بكيرات عدّة مرات من شرطة الاحتلال ومخابراته، وأُبعد عن المسجد الأقصى أكثر من 23 مرة، لمدد تتراوح ما بين أسبوع إلى 6 شهور.

وفي آخر اعتقال له خلال نوفمبر من العام الماضي، أبعدته سلطات الاحتلال عن المسجد الأقصى لمدة 20 يومًا، ومنعته من دخول الضفة الغربية لمدة 30 يومًا، إضافة لغرامة بقيمة 2000 شيقل.

المصدر / فلسطين أون لاين