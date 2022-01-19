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الاحتلال يخلي سبيل الشيخ ناجح بكيرات

19 يناير 2022 . الساعة 12:28 بتوقيت القدس
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أخلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي سبيل نائب مدير عام دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس الشيخ ناجح بكيرات بعد اعتقاله صباح اليوم.

وكانت شرطة الاحتلال اعتقلت بكيرات من منطقة باب السلسلة قرب المسجد الأقصى، واقتادته لأحد مراكزها للتحقيق.

واعتقل بكيرات عدّة مرات من شرطة الاحتلال ومخابراته، وأُبعد عن المسجد الأقصى أكثر من 23 مرة، لمدد تتراوح ما بين أسبوع إلى 6 شهور.

وفي آخر اعتقال له خلال نوفمبر من العام الماضي، أبعدته سلطات الاحتلال عن المسجد الأقصى لمدة 20 يومًا، ومنعته من دخول الضفة الغربية لمدة 30 يومًا، إضافة لغرامة بقيمة 2000 شيقل.

المصدر / فلسطين أون لاين
تلجرام
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