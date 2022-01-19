الاحتلال يرفض التحقيق مع المستوطن الذي دهس الشيخ الهذالين

رفضت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، التحقيق مع المستوطن الذي دهس الشيخ سليمان الهذالين (75 عاما)، في خربة أم الخير شرق بلدة يطا جنوب الخليل بالضفة المحتلة.

وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، أن سلطات الاحتلال لم تحقق مع سائق "الونش" الذي تسبب بقتل الشيخ سلمان الهذالين، على الرغم من مرور أكثر من أسبوعين على حادثة دهس الأخير ووفاته أمس الأول.

وأوضحت أن شهود العيان لم يتم استدعاؤهم للأدلاء بإفاداتهم حول عملية الدهس، مع العلم أن نجل المرحوم وصل إلى مركز قوات "كريات أربع" لتقديم شكوى، إلا أن تلك القوات رفض استقباله بادعاء أن عليه التوجه إلى قسم التحقيقات، علما بأن السائق مدني.

وأوضحت الصحيفة، أن العديد من المواطنين الفلسطينيين الذين تواجدوا في منطقة الحادث، التقطوا قبل الحادث بدقائق صورة لأحد أفراد قوات الاحتلال وبحوزته كاميرا، ومع ذلك نفت سلطات لاحتلال ذلك، وقالت ليس لديها أي كاميرات.

وظهر فيديو عبر حساب السائق في "فيسبوك" وهو يقود الشاحنة وتبين أنه مأخوذ من كاميرا مثبتة على لوحة القيادة في المركبة، إلا أن قوات الاحتلال لم ترد على سؤال وجهته الصحيفة بشأن ذلك، ولم ترد حتى الآن فيما إذا تم استجواب ضباط الاحتلال الذين كانوا في المكان.

المصدر / فلسطين أون لاين