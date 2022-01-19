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تركيا والإمارات توقعان اتفاقية لمبادلة العملات المحلية

19 يناير 2022 . الساعة 11:29 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

وقّع المصرفان المركزيان التركي والإماراتي، اليوم الأربعاء، اتفاقية مبادلة "سواب" بالعملات المحلية، لمدة ثلاثة أعوام.

وقال المصرف المركزي التركي، في بيان أوردته وكالة الأنباء التركية الرسمية: إن "حجم القيمة الاسمية للاتفاقية يبلغ 64 مليار ليرة تركية (4.6 مليار دولار)، و18 مليار درهم إماراتي (4.9 مليار دولار)".

وأضاف: أن "الاتفاقية تهدف لزيادة التعاون المالي بين البلدين، من خلال تنمية التجارة الثنائية، مشيرا إلى أنها ستكون سارية المفعول لمدة ثلاثة أعوام، مع إمكانية تمديدها بالتوافق بين البلدين".

ووقع الاتفاقية محافظ المصرف المركزي التركي شهاب كافجي أوغلو، ونظيره الإماراتي خالد محمد بالعمى.

ونقل البيان عن أوغلو قوله: إن "الاتفاقية تعتبر مؤشرًا على إصرار البلدين على تعميق التجارة الثنائية بالعملات المحلية".

من جانبه، أكد بالعمى أن الاتفاقية "تُعد دليلًا على رغبة البلدين في زيادة التعاون الثنائي في الأمور المالية، وخاصة في مجال التجارة والاستثمارات" وفق البيان ذاته.

ويسمح اتفاق التبديل النقدي "سواب" للمصارف المركزية بتسليف بعضها بعضًا سيولة على المدى القريب، حين يكون أحدها بحاجة إلى ذلك، لتثبيت النظام المالي في بلاده.

يُشار إلى أن الإمارات أعلنت في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وضع خطط لإطلاق صندوق بقيمة 10 مليارات دولار، لدعم الاستثمارات في تركيا.

وبدأت الإمارات وتركيا، نهاية العام الماضي، تطبيع العلاقات، بعد سنوات من التوتر الذي وصل إلى ما يشبه القطيعة، بسبب خلافات في عدد من القضايا السياسية؛ مثل الأزمة الليبية والخلاف الخليجي مع قطر.

المصدر / الأناضول
تلجرام
#اتفاقية #سواب #مبادلة العملات

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