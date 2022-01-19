وظائف شاغرة لدى الجمعية التعاونية الزراعية

إعلان توظيف صادر عن الجمعية التعاونية الزراعية بيت حانون CAAB وبالتعاون مع وزارة العمل تعلن فيه عن فتح باب التسجيل وتحديث البيانات للخريجين من التخصصات التعليمية والعمال المهرة وغير المهرة ضمن مشروع الإنعاش الاقتصادي من خلال توفير فرص عمل في قطاع غزة بتمويل من الحكومة النرويجية ومن خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي/ برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني UNDP/PAPP، والذي يستهدف قطاع التعليم.

وبالشروط التالية:

1. أن يكون الخريج حاصل على شهادة جامعية بكالوريوس/دبلوم في التخصصات التعليمية.

2. أن يكون المهني والفني حاصل على شهادة مهنية أو لديه خبرة واسعة في مجال عمله.

3. ألا يكون قد حصل على فرصة عمل سابقة من أي برنامج تشغيلي خلال عام من تاريخ الإعلان.

4. أن يكون المتقدم متلقِ تطعيم ضد فيروس كوفيد-19.

5. الاستفادة من المشروع ستكون لشخص واحد فقط من أفراد الأسرة.

6. المجال مفتوح للمهنيين أصحاب الخبرة والعمال والعاملات الراغبين في العمل بقطاع التعليم خلال المشروع.

7. سيكون تمثيل الاناث في المشروع بنسبة لا تقل عن 40% من مستفيدي المشروع.

8. المجال مفتوح لذوي الإعاقة الراغبين في العمل بالقطاع التعليمي خلال المشروع.

وسيتم التسجيل الكترونيا من خلال الرابط التالي:

https://e.services.gov.ps/apps/reg_temp_moeh_work/1/create

ولن يتم قبول أي طلبات ورقية تسلم باليد.

وذلك ابتداءً من يوم: الاربعاء الموافق: 19/01/2022م حتى نهاية يوم: الثلاثاء الموافق: 25/01/2022م.

ولن يتم قبول أي طلب بعد انتهاء فترة التسجيل.