غزة: 3 وفيات و255 إصابة جديدة بـ"كورونا"

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 3 حالات وفاة جديدة إثر الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد في قطاع غزة.

وأشارت الوزارة خلال موجز التقرير اليومي لفيروس "كورونا" في القطاع، إلى أنها أجرت 1255 فحصًا مخبريًا خلال الـ24 ساعة الماضية، أسفرت عن تسجيل 255 إصابة جديدة بفيروس "كورونا".

وذكرت أنها سجلت 120 حالة تعافي جديدة من مصابي الفيروس، موضحة أن إجمالي تراكمي المصابين منذ بدء الجائحة بلغت 192209 إصابة، وإجمالي الحالات النشطة 1622 حالة، وإجمالي المتعافين 188853 حالة، فيما كان إجمالي الوفيات 1734 وفاة.

وأفادت بأن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 48 حالة، من بينها 37 حالات خطيرة وحرجة.

ونبهت إلى أن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة وصلت إلى 1957960 جرعة، وإجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح: 560407 شخص.

المصدر / فلسطين أون لاين