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الأسرى الإداريون يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال

19 يناير 2022 . الساعة 10:29 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

يواصل الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وعددهم قرابة الـ(530)، مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال لليوم التاسع عشر على التوالي، في إطار مواجهتهم لسياسة الاعتقال الإداريّ الممنهجة، تحت شعار "قرارنا حرية".

وأفاد نادي الأسير، في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، بأن قرار الإداريين جاء على ضوء سياسة التصعيد التي انتهجتها سلطات الاحتلال خلال العام الماضي، حيث وصل عدد أوامر الاعتقال الإداري التي صدرت بحق أسرى سابقين ومعتقلين جدّد (1595).

ومن ضمن الأسرى الإداريين أربعة قاصرين وأسيرة وهي شروق البدن.

وكانت أعلى نسبة إصدار أوامر اعتقال إداريّ خلال شهر أيار/ مايو 2021، ووصلت إلى (200) أمر، وخاض نحو (60) أسيراً ومعتقلاً إداريّاً إضرابات عن الطعام جُلّها ضد الاعتقال الإداريّ.

المصدر / فلسطين أون لاين
تلجرام
#سجون الاحتلال #محاكم الاحتلال #الأسرى الإداريون

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