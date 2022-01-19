مطلوب مصمم جرافيك للعمل في شركة محلية

مطلوب مصمم جرافيك للعمل بوظيفة بدوام كامل

لديه خبرة لا تقل عن سنتين في مجال التصميم

ان يكون لديه خبرة في برامج

(Adobe Photoshop , Adobe Illustrator , CorelDRAW , AutoCAD )

ان يكون لديه معرفة في تنسيق الألوان والخطوط في التصاميم

معرفة تامة بالتعامل مع المطابع وكتابة مواصفات المواد المطبوعة

القدرة على التعامل مع التصاميم والمطبوعات

القدرة على ابتكار الأفكار الخلاقة في التصميم

القدرة على العمل ضمن فريق

القدرة على تحمل ضغط العمل

يفضل أن يكون سكان مدينة غزة

يمكن التقدم للوظيفة من خلال ارسال السيرة الذاتية و بعض من أعمالكم على الإيميل التالي

[email protected]

ستتم مقابلة الأشخاص الذين تنطبق عليهم الشروط أعلاه فقط



