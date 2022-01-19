أبو مذكور: ننتظر موافقةً سعوديةً لتسيير رحلات الحج والعمرة

غزة/ محمد حجازي:

قال رئيس جمعية شركات الحج والعمرة في قطاع غزة عوض أبو مذكور: إن الشركات الفلسطينية تنتظر موافقة الحكومة السعودية لاستقبال بعثة فلسطين من أجل الاتفاق على آليات الحج للعام الحالي.

وأضاف أبو مذكور في تصريح لصحيفة "فلسطين"، ننتظر موافقة من الحكومة السعودية لإرسال بروتوكول وبعثة فلسطينية إلى المملكة، لمعرفة الأعداد المسموح بها للعمرة والحج.

وأشار إلى أن حجم الخسائر التي لحقت بشركات الحج والعمرة في غزة، بلغت 3 ملايين دولار عن الثلاث سنوات الماضية.

وأشاد في الوقت ذاته، بقرار لجنة المتابعة الحكومية في غزة إعفاء شركات الحج والعمرة من الضرائب ورسوم الترخيص لثلاث سنوات، لافتا إلى أن القرار شمل 74 شركة تعمل في هذا المجال بالقطاع.

ودعا أبو مذكور لجنة المتابعة الحكومية إلى بذل المزيد من الجهود والوقوف مع شركات الحج والعمرة، التي تضررت نتيجة فيروس "كورونا" وتعطيل موسمي الحج والعمرة.

وكانت لجنة متابعة العمل الحكومية، قررت في أكتوبر الماضي، إعفاء عدد من الشركات من الضرائب ورسوم الترخيص، وذلك ضمن إجراءاتها للتخفيف عن قطاعات عديدة من جراء الأزمات الاقتصادية التي يعانيها قطاع غزة.