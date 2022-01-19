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35 معتقلًا بالضفة والقدس بينهم 26 من عائلة صالحية

الاحتلال يهدم منزل عائلة صالحية بالشيخ جراح

35 معتقلًا بالضفة والقدس بينهم 26 من عائلة صالحية

19 يناير 2022 . الساعة 08:30 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات واسعة طالت 35 مواطنا، بينهم 26 من عائلة صالحية في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت القوات 6 مواطنين من جنين بينهم أسرى محررون وهم: عز الدين صالح من العرقة، ومهدي العاصي ومصطفى صبح من برقين غربا، وسفيان ياسر فاخوري ومراد فريد بلشة وعز بسام حمامرة من جبع جنوبا.

وأوضحت، أن القوات اعتقلت الفتيين: فهد أبو عياش ومحمد رفعت الصليبي من بيت أمر شمال الخليل، والمحرر عبد الله مبارك من مخيم الجلزون شمال رام الله.

وذكر مكتب "إعلام الأسرى"، أن قوات الاحتلال اعتقلت  26 مواطنا من عائلة صالحية بعد اقتحام وهدم منزلهم في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة. 

المصدر / فلسطين أون لاين
تلجرام
#جيش الاحتلال #اعتقالات #الضفة الغربية

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