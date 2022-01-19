الاحتلال يهدم منزل عائلة صالحية بالشيخ جراح

هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، منزل عائلة صالحية في الشيخ جراح بالقدس المحتلة، وذلك بعد أن اقتحمت شرطة الاحتلال معززة بالوحدات الخاصة المنزل وأخلته بالقوة من أفراد العائلة والمتضامين معهم

وقالت مصادر في الشيخ جراح، إن قوات كبيرة من شرطة الاحتلال اقتحمت منزل محمود صالحية، واعتقلت أفراد العائلة المتواجدين في المنزل، بعد الاعتداء عليهم بالضرب، في حين شرعت جرافات الاحتلال في هدم المنزل.

وقام عناصر الشرطة بإطلاق قنابل الصوت واعتقال جميع أفراد العائلة و25 شخصا تواجدوا داخل المنزل، حيث تم إخلاء المنزل والاعتداء على جميع المتواجدين بداخله.

ووقعت إصابات بين أفراد العائلة، فيما منعت قوات الاحتلال سيارات الإسعاف من دخول المنطقة لإسعاف المصابين.

وكثفت قوات الاحتلال من انتشارها على مداخل الشيخ جراح ومنعت المواطنين الدخول للحي، تزامنا مع اقتحـامها منطقة عائلة صالحية وهدم المنزل.

ويوم الإثنين الماضي، وصلت قوات من شرطة الاحتلال لإخلاء منزل صالحية، وهدد أفراد العائلة بإضرام النار بأنفسهم والمنزل، فيما قامت بلدية الاحتلال بحماية عناصر شرطة الاحتلال بإخلاء الأرض المحاذية لمنزل العائلة.

وكانت سلطات الاحتلال أصدرت منتصف كانون الأول/ديسمبر الماضي، قرارا يقضي بإخلاء العائلة من الأرض بمساحة 6 دونمات تضم منزلا ومشتلا، وسلمت صالحية مهلة لتنفيذ قرار إخلاء أرضه المبني عليها منزله، حتى الـ25 من شهر كانون ثاني/ يناير الجاري.