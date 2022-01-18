الاحتلال يجبر مقدسيين على هدم منزل ومتجرين في شعفاط وجبل المكبر

أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، مواطنًا مقدسيًا على هدم منزله في مخيم شعفاط شمال شرق القدس المحتلة، كما أجبرت مواطنًا آخر في المخيم على هدم محله التجاري قيد الإنشاء، ومواطنًا من حي جبل المكبر على هدم محله التجاري.

وأفادت مصادر صحفية، بأن سلطات الاحتلال أجبرت المواطن محمد علي، على هدم منزله في مخيم شعفاط للمرة الثانية على التوالي، كما أجبرت أحد المواطنين على هدم محله التجاري قيد الإنشاء.

وأضافت أن سلطات الاحتلال أجبرت أيضًا المواطن مالك خلايلة على هدم محله التجاري في حي جبل المكبر جنوب شرق القدس المحتلة.













المصدر / فلسطين أون لاين