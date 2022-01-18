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نابلس: مواجهات خلال تصدي أهالي بيتا لاعتداءات المستوطنين

18 يناير 2022 . الساعة 20:53 بتوقيت القدس
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مواجهات بيتا

اندلعت مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي على مدخل بلدة بيتا جنوب نابلس.

وافاد الهلال الأحمر بأن طواقمه تعاملت مع 28 إصابة بالغاز في البلدة.

وخرج المواطنون إلى مدخل البلدة للتصدي لاعتداءات محتملة للمستوطنين على البلدة، وأشعلوا الإطارات المطاطية. وقمعت قوات الاحتلال المواطنين بإطلاق وابل من قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، إن المواطنين خرجوا للتصدي لمسيرات دعت اليها جماعات المستوطنين، مساء اليوم، تحت عنوان "إسرائيل في خطر.. نريد يهودية الدولة".

وأضاف أن مواجهات اندلعت على مدخل بلدة بيتا بين قوات الاحتلال والشبان، وسط اطلاق كثيف لقنابل الغاز المسيل للدموع والصوت.

وأكد أن مسيرات للمستوطنين انطلقت من حاجز زعترة العسكري باتجاه حاجز حوارة، اضافة الى تجمعات أخرى على مفترقات الطرق بين محافظات نابلس وقلقيلية وسلفيت.

المصدر / فلسطين أون لاين
تلجرام
#نابلس #بيتا #مواجهات #الاستيطان

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