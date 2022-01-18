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الاحتلال يفرج عن النائب نايف الرجوب بعد 8 أشهر في الاعتقال الإداري

18 يناير 2022 . الساعة 20:28 بتوقيت القدس
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نايف الرجوب

أفرج الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الثلاثاء عن الأسير النائب في المجلس التشريعي الشيخ نايف محمود الرجوب من مدينة دورا بالخليل بعد اعتقال إداري استمر 8 شهور .

وقال مكتب إعلام الأسرى أن قوات الاحتلال أعادت اعتقال النائب "الرجوب" بتاريخ 20/5/2021 بعد دهم منزله وتفتيشه.

وأضاف إعلام الأسرى أن النائب "الرجوب" اعتقل عدة من المرات لدى الاحتلال ، وأمضى ما يزيد عن 13 عاماً خلف القضبان على فترات متفرقة ، أكثر من نصفها في الاعتقال الإداري بتهمة موجود ملف سري له، الأمر الذي تسبب له بمشاكل صحية عديدة أبرزها آلام في الكلي، إضافة إلى مشكلة ضغط الأعصاب .

ويعتبر الرجوب أحد وجهاء مدينة الخليل ومن رجال الإصلاح وشغل منصب وزير الأوقاف في الحكومة العاشرة، ويتعمد الاحتلال التنكيل به بشكل مستمر باعتقاله او اقتحام منزله وتفتيشه وتوجيه تهديدات له .
 

المصدر / فلسطين أون لاين
تلجرام
#الاعتقال الإداري #سجون الاحتلال #إفراج #نايف الرجوب

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