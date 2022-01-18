اليوتيوبر "أبو فلة" يجمع 10 مليون دولار لنازحي الشتاء

أعلن حسن سليمان الملقب بـ"أبو فَلَّة"، مساء اليوم الثلاثاء، عن وصول التبرعات المالية في حملته الإنسانية بعنوان "أجمل شتاء في العالم" التي تهدف لمساعدة آلاف اللاجئين الذين يعانون من ظروف صعبة في الشتاء بالوطن العربي، قرابة 11 مليون دولار.

ونشر أبو فلة يوم الجمعة 7 من كانون الثاني الماضي، عبر قناته في يوتيوب تفاصيل الحملة الجديدة التي تأتي بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) ومبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية والشبكة الإقليمية لبنوك الطعام.

وتهدف الحملة إلى جمع عشرة ملايين دولار أمريكي لـ100 ألف عائلة لاجئة، أي أكثر من 300 ألف شخص، يعانون ظروفًا صعبة في الشتاء، وستوفّر الحملة المواد ومستلزمات التدفئة خلال الفصل.

وكان أبو فلة جمع، بالتعاون مع “UNHCR”، أكثر من مليون دولار أمريكي لدعم اللاجئين في الشرق الأوسط خلال فصل الشتاء، في بث مباشر أطلقه على قناته الشخصية في “يوتيوب” لمدة نحو 28 ساعة.