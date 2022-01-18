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الاحتلال يخطر بإخلاء أراضي في كفر الديك غربي سلفيت

18 يناير 2022 . الساعة 18:56 بتوقيت القدس
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إخلاء أراضي في سلفيت

أخطرت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الثلاثاء، المواطن صالح الشنار بإخلاء خمس دونمات من أرضه في منطقة “خلة القمح” شمال بلدة كفر الديك غرب سلفيت.

وقال الشنار إن الإخطار يتضمن اقتلاع 60 شجرة زيتون زرعها على المساحة المهددة، مبينًا أن مدة الاعتراض 72 ساعة فقط.

وأضاف الشنار أن سلطات الاحتلال أرفقت الإخطار بخريطة للموقع والمساحة المعلنة للإخلاء، بحجة أنها أراضي مصنفة “ج” وقريبة من مستوطنة “عالي زهاف”، المقامة على أراضي المواطنين.

بدوره، أكد محافظ سلفيت عبدالله كميل ضرورة دعم المزارعين وتعزيز صمودهم على أرضهم، ووضع آليات لتطوير القطاع الزراعي في المناطق المستهدفة.

يشار إلى أن الاحتلال قام خلال وقت سابق باقتلاع 50 شجرة زيتون، وسرقة 80 شجرة تعود للمواطن الشنار، إلى جانب جرف ما يقارب 250 دونما من أراضي بلدة كفر الديك لصالح توسعة مستوطنة “عالي زهاف” المقامة على أراضي المواطنين.

تلجرام
#الاحتلال #إخلاء #سلفيت

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