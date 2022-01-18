فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأربعاء

الاحتلال يعتدي على الأسير محمد أبو غنام ووالدته بالمحكمة

الاحتلال يفرج عن القيادي في حماس نادر صوافطة

إصابة جنديين "إسرائيليين" بانفجار شرق القدس

الجماهير تودع أيقونة المقاومة الشعبية الشيخ "الهذالين"

الاحتلال يجبر عائلة مقدسية على هدم منزلها

620 ألف محادثة شملت تحريضاً ضد الفلسطينيين خلال 2021

150 حالة اعتقال في النقب منذ بداية الاحتجاجات

"التعاون الإسلامي" تدين محاولات التهجير القسري في حي الشيخ جراح بالقدس

البرد يجمد أطراف آلاف الأسرى الفلسطينيين

آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأربعاء

18 يناير 2022 . الساعة 18:44 بتوقيت القدس
...
معبر رفح

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية في غزة عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأربعاء (19 يناير).

وقالت الهيئة إن السفر سيكون للحافلتين: التاسعة والعاشرة + المتأخرين من كشف المسافرين رقم (2022/3)، والحافلة الرابعة من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/3).

ودعت المسافرين للتواجد في تمام الساعة 6:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، وإحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر.

وأكدت على ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2021، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وعلى ضرورة إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

كشف المسافرين رقم 3/2022

كشف الجوازات المصرية 3/2022

المصدر / فلسطين أون لاين
تلجرام
#سفر #معبر

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة