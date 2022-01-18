أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية في غزة عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأربعاء (19 يناير).

وقالت الهيئة إن السفر سيكون للحافلتين: التاسعة والعاشرة + المتأخرين من كشف المسافرين رقم (2022/3)، والحافلة الرابعة من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/3).

ودعت المسافرين للتواجد في تمام الساعة 6:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، وإحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر.

وأكدت على ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2021، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وعلى ضرورة إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

كشف المسافرين رقم 3/2022

كشف الجوازات المصرية 3/2022

المصدر / فلسطين أون لاين