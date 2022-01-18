الاحتلال يعتدي على الأسير محمد أبو غنام ووالدته بالمحكمة

اعتدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، على والدة الأسير الشاب محمد أبو غنام في قاعة المحكمة لمجرد احتضانها نجلها خلال عقد جلسة محاكمة له.

ومددت محكمة الاحتلال في القدس، اعتقال الشاب محمد أبو غنام (20 عامًا) من بلدة الطور شرق مدينة القدس المحتلة المعتقل منذ الـ18 من شهر أيلول/ سبتمبر 2020، وخلال جلسة المحكمة اعتدت قوات الاحتلال عليه وعلى والدته لمجرد أنها اقتربت منه واحتضنته.

وقالت منتهى أبو غنام والدة الأسير محمد: إنها لم تتمالك نفسها أثناء رؤية فلذة كبدها، فالاحتلال يحرمها من احتضانه وتقبيله منذ عام وخمسة شهور، وأثناء اقتياده في ممرات المحكمة، كانا يتحدثان معًا، فاقتربا بشكل عفوي وحضنا بعضهما، فاعتدت عليها سلطات الاحتلال بالدفع والضرب.

ولم تكتفِ سلطات الاحتلال بالاعتداء على الأم ونجلها، بل اقتادوها للتحقيق وتقرر منعها من التواجد في جلسات محاكمة ابنها القادمة.