الاحتلال يفرج عن القيادي في حماس نادر صوافطة

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عن القيادي في حركة حماس، الأسير نادر صوافطة من مدينة طوباس شمال الضفة الغربية المحتلة.

واعتُقل صوافطة (47 عامًا)، بعد اقتحام منزله بطريقة وحشية، في يونيو 2021.

وشرع صوافطة بإضراب مفتوح عن الطعام منذ لحظة اعتقاله، رفضا لاعتقاله التعسفي.

ويستهدفه الاحتلال بالاعتقال والاستدعاء بشكل مستمر، حيث اعتقله عدة مرات وأمضى خلالها أكثر من 15 عاما مجتمعة بالسجون.

كما عانى صوافطة من الاعتقالات السياسية من أجهزة أمن السلطة، وتعرّض خلالها للتعذيب الشديد والملاحقة المتواصلة.

المصدر / فلسطين أون لاين